"التيار" مربك وسيبدأ "الورشة"

Advertisement

بالرغم من عدم استعجال "التيار الوطني الحر" المشاركة في الحكومة الحالية واعتباره ذلك فرصة للوقوف في خط المعارضة، الا ان الارباك الذي تعرض له الحزب مرتبط بملفات اخرى.وبحسب مصادر مطلعة " فإن "التيار" يعتقد انه قادر على اقناع "حزب الله" بالتحالف معه في الانتخابات النيابية المقبلة شرط ان يعود التحالف السياسي بينهما، وعليه يمكن ان يجد مخرجا لتراجعه الشعبي".لكن المعضلة، بحسب المصادر، هي ان "التيار" خائف من عقد اي تحالف مع "الحزب" في ظل الهجمة الاميركية عليه والرغبة في عزله بشكل كامل في الداخل اللبناني.وبحسب المصادر فإن "التيار" لن يتأخر قبل البدء بورشة تنظيمية كبيرة بهدف التحضير للانتخابات في مختلف الدوائر والاقضية والمناطق.وترى المصادر ان الهدف الاساسي هو استعادة عدد كبير من الناشطين العونيين السابقين وضمهم الى "التيار" وعزل القياديين والنواب الذين استقالوا في الفترة الأخيرة.ويعقد النائب جبران باسيل مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن ظروف احراج "التيار الوطني الحر"لاخراجه من الحكومة.