"أسيل" ستنحسر.. ولكن استعدوا الأمطار عائدة في هذا الموعد

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لا يزال لبنان تحت تأثير العاصفة "أسيل" المصحوبة بكتل هوائية باردة، والتي تحمل معها أمطارا غزيرة أحيانا، رياحا قوية وانخفاضا ملموسا بدرجات الحرارة و ثلوجا على ارتفاع 800 متر بخاصة شمال البلاد.وسيخف تأثيرها تدريجيا مع بقاء التقلبات الجوية والبرودة الشديدة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حتى صباح يوم السبت، فيستقر الطقس نسبيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.ومن المتوقع أن يتحول الطقس مجددا الى ماطر اعتبارا من بعد ظهر الأحد.إلى ذلك أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان الثلوج لامست في كفردبيان على ارتفاع 1950 متر ما يقارب 90 سنتمترا ومع نهاية المنخفض مساء اليوم الجمعة سوف تتراوح التراكمات الثلجية في هذا المكان بين 110 و 135 سنتمترا اي ما بين 1900 و 2300 متر وذلك بسبب كثافة الثلوج المرتقبة اليوم الجمعة.