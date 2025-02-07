انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

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انخفض صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية، والمازوت 12000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً.- بنزين 95 أوكتان: 1,489,000 ليرة لبنانية- بنزين 98 أوكتان: 1,529,000 ليرة لبنانية- المازوت: 1,393,000 ليرة لبنانية- الغاز: 1,102,000 ليرة لبنانية