كمين محكم يطيح بأخطر المطلوبين في صبرا

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السّلب بقوّة السّلاح في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن تمّ بتاريخ 20-12-2024 توقيف عدّة أشخاص يقومون بعمليّات سرقة بقوّة السّلاح وسلب أموال وهواتف خلويّة من حامليها في مناطق عدّة من محافظة بيروت من قبل مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، وتوارِي أحدهم عن الأنظار وهو من أخطر المطلوبين".أضاف البلاغ:" بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توافرت معلومات لدى هذه المفرزة حول مكان وجوده، حيث تمكنت بتاريخ 05-02-2025 من توقيفه في محلّة صبرا، مُصابًا بطلق ناري في قدمه نتيجة إطلاق نار من مسدّسه الحربي، ونُقِل على إثرها إلى المستشفى حيث تلقّى العلاج اللّازم، ويُدعى: ع. س. (مواليد عام 2004، سوري) ينتحل عدّة أسماء وهميّة، ولديه عدّة ألقاب، وبحقّه عدّة مذكّرات توقيف بجرائم السّلب بقوّة السّلاح. بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعدّة عمليّات سرقة وسلب درّاجات آلية في بيروت وضواحيها، وبتعاطيه المخدّرات".ختم البلاغ:" تمّ ضبط المُسدّس، والتحقيق لا يزال جاريًا بإشراف القضاء المختص".