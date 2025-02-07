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لبنان

رسالة من البابا فرنسيس إلى عون

Lebanon 24
07-02-2025 | 02:52
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نقل السفير البابوي في لبنان الكاردينال باولو بورجيا رسالة من البابا فرنسيس إلى الرئيس جوزاف عون، عبّر فيها عن قُربه الروحي من الشعب اللبناني، سائلاً الله أن يحفظه "كنزًا للحضارة والحياة الروحية، حتى يكون دائمًا رسالة سلام وانسجام مع التنوع".
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كما شدد البابا على أهمية أن يكون لبنان "شاهدًا على قيم الحوار والمصالحة والتضامن الأخوي"، موكلاً الشعب اللبناني إلى شفاعة السيدة مريم العذراء.

من جهته، أكد الرئيس عون للسفير البابوي أن "لبنان دائمًا في قلب البابا فرنسيس وصلواته"، متطلعًا إلى لقاء قريب مع قداسته.
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