فادي كرم: الثنائي خسر القيادة والساحة ولا يمكنه العودة الى الوراء

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رأى النائب فادي كرم أنّه "لا يمكن تأليف حكومة ترضي الأطراف كافة وتنال ثقة الجميع، لكن الرئيس المكلّف نواف سلام يضع تشكيلته ويعرضها على مجلس النواب، مشيراً الى أنّ "مفاوضات موسعة بدأت بعد جلسة أمس لمحاولة حلحلة عقدة الوزير الشيعي الخامس".واوضح في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، "أنّ حزب القوات اللبنانية لم يرشّح قواتيين ملتزمين بل اكتفى بطرح شخصيات قريبة منه"، وأشار الى أنّ "مشهد تعثّر ولادة الحكومة أمس مسألة واضحة لرفض الثنائي الشيعي المضي في التشكيلة الوزارية بحيث يطمح الى إعادة الوضع عما كان عليه منذ العام 2006 وبالتالي مصادرة القرار، تعطيل الحكومة وابتزاز الأفرقاء ساعة يشاء، الثنائي خسر القيادة والساحة ولا يمكنه العودة الى الوراء".