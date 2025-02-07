Advertisement

لبنان

فادي كرم: الثنائي خسر القيادة والساحة ولا يمكنه العودة الى الوراء

Lebanon 24
07-02-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1316997-638745193635134855.jpg
Doc-P-1316997-638745193635134855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى النائب فادي كرم أنّه "لا يمكن تأليف حكومة ترضي الأطراف كافة وتنال ثقة الجميع، لكن الرئيس المكلّف نواف سلام  يضع تشكيلته ويعرضها على مجلس النواب، مشيراً الى أنّ "مفاوضات موسعة بدأت بعد جلسة أمس لمحاولة حلحلة عقدة الوزير الشيعي الخامس".
Advertisement

واوضح  في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، "أنّ حزب القوات اللبنانية لم يرشّح قواتيين ملتزمين بل اكتفى بطرح شخصيات قريبة منه"، وأشار الى أنّ "مشهد تعثّر ولادة الحكومة أمس مسألة واضحة لرفض الثنائي الشيعي المضي في التشكيلة الوزارية بحيث يطمح الى إعادة الوضع عما كان عليه منذ العام 2006 وبالتالي مصادرة القرار، تعطيل الحكومة وابتزاز الأفرقاء ساعة يشاء، الثنائي خسر القيادة والساحة ولا يمكنه العودة الى الوراء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:54 | 2025-02-07
06:47 | 2025-02-07
06:40 | 2025-02-07
06:35 | 2025-02-07
06:35 | 2025-02-07
06:20 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24