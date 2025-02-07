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لبنان

الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية مع كبار المسؤولين

Lebanon 24
07-02-2025 | 03:06
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عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون الأوضاع الأمنية في البلاد، بالإضافة إلى التطورات في الجنوب، مع كبار المسؤولين الأمنيين، حيث تم استعراض الوضع الأمني مع المدير العام للأمن العام، ومدير المخابرات في الجيش، وقائد الجيش بالإنابة، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع.
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وتناول الاجتماع أيضًا التحركات العسكرية الأخيرة، لا سيما في القرى الحدودية، حيث ينتشر الجيش.
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