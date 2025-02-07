بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يبقى الحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر ، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: كتل هوائية باردة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 900 متر ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى صباح يوم غد السبت حيث يستقر الطقس نسبيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة . ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا اعتبارا من بعد ظهر يوم الأحد بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث يستقر الطقس تدريجيا.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، وبين 8 و 19 في طرابلس ، في زحلة بين 3 و 13 درجة.تحذير :من تراكم الثلوج على الطرق الجبلية ومن تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية يومي الجمعة والسبت.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة:غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع 900 متر، يتخلله انفراجات واسعة خلال النهار كما تنشط الرياح أحيانا ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 900 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يبقى الحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر ، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.الأحد:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات بعد الظهر ويتحول الطقس تدريجيا الى غائم، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر.الإثنين:غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر.-الحرارة على الساحل من 8 الى 16 درجة، فوق الجبال من 2 الى 6 درجات ، في الداخل من 2 الى 8 درجات.-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا ، شمالية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.-الانقشاع: متوسط الى سيئ أحينا بسبب الضباب وغزارة الأمطار بخاصة شمال البلاد.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.-حال البحر: مائج ( إرتفاع الموج بين متر ومترين)، حرارة سطح الماء: 19 درجة.-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,30-ساعة غروب الشمس: 17,15======ج.ع