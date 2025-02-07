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لبنان

ناقلة رسالة تهنئة من ترامب.. أورتاغوس في قصر بعبدا

Lebanon 24
07-02-2025 | 03:37
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في قصر بعبدا.
وقد نقلت أورتاغوس تهنئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس عون، متمنية له التوفيق في مهامه الرئاسية. كما أكدت دعم الولايات المتحدة للبنان وللشعب اللبناني في مختلف المجالات.
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