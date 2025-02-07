ناقلة رسالة تهنئة من ترامب.. أورتاغوس في قصر بعبدا

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في قصر بعبدا.



وقد نقلت أورتاغوس تهنئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس عون، متمنية له التوفيق في مهامه الرئاسية. كما أكدت دعم الولايات المتحدة للبنان وللشعب اللبناني في مختلف المجالات.

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