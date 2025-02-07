الرئيس عون بحث مع قادة أمنيين التطورات جنوبًا

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عرض رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون تباعاً مع المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، قائد الجيش بالإنابة للواء الركن حسان عوده، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات في الجنوب.كما تمّ البحث بانتشار الجيش في القرى الحدودية.