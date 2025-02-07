طرقات جبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أعلنت غرفة التحكم المروري عن أن بعض الطرقات الجبلية لا تزال مقطوعة نتيجة تراكم الثلوج، وتشمل الطرق التالية:



- عيناتا - الأرز

-كفرذبيان - حدث بعلبك

-العاقورة حدث بعلبك

-الهرمل -سير الضنية

Advertisement -الهرمل - القبيات

-معاصر الشوف كفريا - عيناتا - الأرز-كفرذبيان - حدث بعلبك-العاقورة حدث بعلبك-الهرمل -سير الضنية-الهرمل - القبيات-معاصر الشوف كفريا

وتسيطر كتل هوائية باردة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 900 متر ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى صباح يوم غد السبت حيث يستقر الطقس نسبيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة . ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا اعتبارا من بعد ظهر يوم الأحد بمنخفض جوي متوسط الفعالية