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لبنان

استشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة جراء انفجار منزل في طيرحرفا

Lebanon 24
07-02-2025 | 04:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان 4 شهداء من عائلة واحدة سقطوا جراء إنفجار منزل في بلدة طيرحرفا كان مفخخا سابقاً من قِبل العدو الإسرائيلي .
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