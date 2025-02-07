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لبنان

عبد الله عبّاس علويّة مفقود.. هل تعرفون شيئاً عنه؟

Lebanon 24
07-02-2025 | 04:32
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 صـدر عـــن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي- شعبــــة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:  "تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
-    عبد الله عبّاس علويّة (من مواليد عام 2005، لبناني)، الذي غادر، بتاريخ 6-2-2025، منزل ذويه الكائن في محلّة رأس بيروت، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يًعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت، على أحد الرقمَين: 740942- 01 أو 740943- 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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