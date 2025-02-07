عبد الله عبّاس علويّة مفقود.. هل تعرفون شيئاً عنه؟

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صـدر عـــن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي- شعبــــة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- عبد الله عبّاس علويّة (من مواليد عام 2005، لبناني)، الذي غادر، بتاريخ 6-2-2025، منزل ذويه الكائن في محلّة رأس بيروت، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يًعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت، على أحد الرقمَين: 740942- 01 أو 740943- 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".