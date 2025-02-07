أورتاغس بعد لقائها عون: حزب الله هُزم عسكرياً ونأمل انتهاء نفوذه في لبنان

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قالت نائب المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغس ان "إسرائيل هزمت "حزب الله" ونحن ممتنون لها بسبب ذلك"، مشددة على مسألة عدم مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة بأي شكل من الأشكال.وأضافت أورتاغس بعد لقائها رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا: "رأيت حماسة كبيرة من الجالية اللبنانية في أميركا بشأن مستقبل لبنان".وأكدت ان أميركا ملتزمة بالشراكة والصداقة القائمة مع الحكومة الجديدة في لبنان ولدينا آمال كبيرة بتطور العلاقات، مضيفة: "نأمل انتهاء نفوذ "حزب الله" في لبنان".وتابعت أورتاغس: "لا أخاف من حزب الله ولا أخشاه أبداً وقد هُزم عسكرياً ولن يتمكن من إرهاب المجتمع اللبناني مُجدداً".وشددت أورتاغس على التزام أميركا بانسحاب إسرائيل من لبنان في الـ18 من الشهر الجاري.