قال رئيس "التيار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل: "لا نقبل أن نكون في حكومة "أولاد ست أو أولاد جارية" فإمّا أن تطبّق المعايير نفسها على الجميع أو لا تكون".

وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحافي: "المشهد بالأمس في اللقاء الثلاثي في قصر بعبدا ظهرت فيه معايير مغلوطة ومقلوبة وتكريس لواقع غير دستوري وهذا مشهد غير لائق".

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وقال: "رئيس الحكومة المُكلف أعطى بعض الأفرقاء ما يريدون من حصص وزارية وكان ذلك واضحاً، وقد اخذ القرار بالتسمية عن السنة والمسيحيين".

وتابع قائلاً: "لا نقبل بأن يسمي أحد عنا ممثلينا وبأن نأخذ أقل من حجمنا وهذا حق الناس الذين نمثلهم".

وناشد باسيل الرئيس المكلف تصحيح المسار، لافتاً إلى أنه "قادر على تشكيل حكومته بالعدل والوضع اليوم هو للتضامن وعدم جر البلد الى الصدام".