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لبنان

شهداء في طيرحرفا... إليكم هويّة الشخصيّة المُستهدفة

Lebanon 24
07-02-2025 | 05:13
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أفادت الـ"ال بي سي" أنّ المُستهدف في الإنفجار داخل منزل في طيرحرفا يُدعى عباس حيدر.
 
 
وأشارت إلى أنّ حيدر "لديه مسؤولية في حزب الله".
 
 
وكانت مندوبة "لبنان 24" أشارت إلى أنّ المنزل في طيرحرفا كان فُخِخَ في وقتٍ سابق، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص.
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