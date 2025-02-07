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لبنان

خلال استقباله نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط.. هذا ما كشفه الرئيس عون عن تشكيل الحكومة

Lebanon 24
07-02-2025 | 05:44
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قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إنّ "الاستقرار الدائم في الجنوب يرتبط بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، وتنفيذ القرار 1701 بكافة بنوده، بما في ذلك مقتضيات اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي. كما يُعدّ إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق".
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وأضاف عون خلال استقباله نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس: "يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين، وتدمير المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها".

 
وأكّد أنّ "الجيش جاهز للانتشار في القرى والبلدات التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، على أن يُنجز الانسحاب ضمن المهلة المحددة في 18 شباط".

 
وقال عون: "يستمر التعاون مع القوات الدولية بشكلٍ بنّاء لتنفيذ القرار 1701، بهدف تثبيت الاستقرار من جهة، وإعادة الحياة تدريجياً إلى المناطق المحررة، التي تحتاج إلى خطة شاملة وضمان الحد الأدنى من مقومات العيش".

وأشار إلى أنّ "المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة تكاد تصل الى خواتيمها، على أن تتمتع الحكومة بالانسجام والقدرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم، وفق ما ورد في خطاب القسم".

وحمّل عون أورتاغوس تحياته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شاكراً الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للبنان في مختلف المجالات.
 
 
 
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