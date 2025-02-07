نقابة الصحافة تعلن توقف العمل في الصحف بمناسبة عيد مار مارون

اصدرت نقابة الصحافة بيانا اوضحت فيه انه "لمناسبة عيد مار مارون يتوقف العمل في الصحف يوم العيد اي يوم الاحد الواقع فيه 9 شباط 2025. وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان". (الوكالة الوطنية)

Advertisement