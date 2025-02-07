Advertisement

لبنان

نقابة الصحافة تعلن توقف العمل في الصحف بمناسبة عيد مار مارون

Lebanon 24
07-02-2025 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1317088-638745303686349979.jpg
Doc-P-1317088-638745303686349979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصدرت نقابة الصحافة بيانا  اوضحت  فيه انه "لمناسبة عيد مار مارون يتوقف العمل في الصحف يوم العيد اي يوم الاحد الواقع فيه 9 شباط 2025. وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2025-02-07
13:30 | 2025-02-07
13:20 | 2025-02-07
13:20 | 2025-02-07
13:11 | 2025-02-07
13:00 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24