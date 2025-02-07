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لبنان

إلى سكان زغرتا.. إليكم هذا البيان من البلدية

Lebanon 24
07-02-2025 | 06:47
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صدر عن بلدية زغرتا - اهدن، بيان، تحت شعار " شباط السني 28 والمهل القانونية متل الرزنامة ما فيها 29 ".أعلنت فيه انه "تنتهي في  28 شباط الحالي المهل القانونية لشاغلي الأملاك العمومية، وفي هذا السياق تطلب بلدية زغرتا - اهدن من جميع المواطنين الذين يشغلون أو يستثمرون في الأملاك العمومية تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المشار اليها ، وذلك بالتوجه الى مقر البلدية من الاثنين الى الخميس في أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر".
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ولفتت البلدية الى أنه "بعد انتهاء المهلة القانونية سيتم رفع المخالفات"، مذكرة المواطنين "أن هذا الشهر هو الاخير لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قبل أن تبدأ الغرامات في آذار".
 
وأشارت الى ان ابوابها تفتح من الاثنين الى الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر لانجاز المعاملات. (الوكالة الوطنية)
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