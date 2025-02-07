بعد تصريح أورتاغوس من بعبدا... رئاسة الجمهوريّة تُعلّق

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة في بيان، أنّ "بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا يُعبّر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنيّة به".

Advertisement