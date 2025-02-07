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لبنان

بعد تصريح أورتاغوس من بعبدا... رئاسة الجمهوريّة تُعلّق

Lebanon 24
07-02-2025 | 07:42
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أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة في بيان، أنّ "بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا يُعبّر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنيّة به".
 
 
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وكانت أورتاغوس قالت بعد لقائها رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون في بعبدا إنّ "إسرائيل هزمت "حزب الله" ونحن ممتنون لها بسبب ذلك"، وشدّدت على "مسألة عدم مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة بأي شكل من الأشكال".
 
 
كما قالت أورتاغوس: "نأمل انتهاء نفوذ "حزب الله" في لبنان، ولا أخاف منه ولا أخشاه أبداً وقد هُزم عسكرياً ولن يتمكن من إرهاب المجتمع اللبناني مُجدداً".
 
 
 
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