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لبنان

اللواء عثمان استقبل رئيس مراقبة الهدنة

Lebanon 24
07-02-2025 | 07:48
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ظهر اليوم  في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان (UNTSO) اللّواء الرّكن Patrick Gauchat على رأس وفد من البعثة، وتناول البحث سبل تعزيز التّنسيق القائم بين الطرفين، والأوضاع العامّة. 
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وجرى اللّقاء بحضور رئيس شعبة الخدمة والعمليّات بالوكالة العقيد عبد الله الحمصي.
(الوكالة الوطنية)
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