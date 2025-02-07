قائد الجيش استقبل السفير الهندي

استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة، السفير الهندي في لبنان محمد نور رحمان شيخ يرافقه كل من السكرتير الثاني القنصل Ajay Kumar والملحق العسكري الهندي العقيد Manuj Garg مع وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين. (الوكالة الوطنية)

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