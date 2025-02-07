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لبنان

البيسري استقبل وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة

Lebanon 24
07-02-2025 | 08:08
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا Patrick Gauchat  ، وعرض معه الأوضاع في جنوب لبنان وعمل المراقبين وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة. (الوكالة الوطنية)
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