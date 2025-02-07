البيسري استقبل وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا Patrick Gauchat ، وعرض معه الأوضاع في جنوب لبنان وعمل المراقبين وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة. (الوكالة الوطنية)

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