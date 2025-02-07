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لبنان

الخارجية الفرنسية: نأمل أن يجد سلام حلا لمأزق حزب الله

Lebanon 24
07-02-2025 | 08:41
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أعلنت الخارجية الفرنسية أن لدى فرنسا ثقة كاملة في قدرة سلطات لبنان على تشكيل حكومة تمثل كل اللبنانيين. 
 
وأملت الخارجية الفرنسية "أن يجد رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام حلا لمأزق حزب الله". 
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