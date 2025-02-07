أوّل تعليق من "حزب الله" على تصريح أورتاغوس... هذا ما قاله محمد رعد

Advertisement

علّق رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على تصريح نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من قصر بعبدا، مشددّا على أنه "تدخل سافر بالسيادة اللبنانية وخروج عن كل اللياقات الدبلوماسية ومقتضيات العلاقات الدولية"، واصفًا إياه "بالزاخر بالحقد وانعدام المسؤولية"، موضحًا أنه "تطاول على مكون وطني هو جزء من الوفاق الوطني ومن الحياة السياسية اللبنانية".وفي تصريح له، تابع رعد: "من يريد أن يتحدث عن الفساد لا يحتضن الإرهاب"، مضيفًا: "صورة القبح التي أظهرتها حرب إسرائيل ضد غزة ولبنان تكفي للحكم عند الناس في العالم من هو الذي يدعم الإرهاب ويسلحه ويموله ويهجر الناس من أرضهم".وقال رعد: "المنتصر هو من كشف صورة المعتدي القبيحة والتي ظهر فيها أنه يمارس الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنساء والبيوت الآمنة والمستشفيات"، وأضاف: "نراهن على إرداة شعبنا المتمسك بالخيار المقاوم".