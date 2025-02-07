وفاة طفلة في حريق اندلع في مُخيّم النازحين السوريين في قب الياس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إندلاع حريق في مُخيم النازحين السوريين في قب الياس.

وأشارت إلى وفاة طفلة سوريّة، فيما تمكّن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.