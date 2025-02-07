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لبنان

وفاة طفلة في حريق اندلع في مُخيّم النازحين السوريين في قب الياس

Lebanon 24
07-02-2025 | 09:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إندلاع حريق في مُخيم النازحين السوريين في قب الياس.
 
 
وأشارت إلى وفاة طفلة سوريّة، فيما تمكّن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.
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حريق

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