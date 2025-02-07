عون تسلم من وزير السياحة الغابوني رسالة من نظيره تضمنت حرصا على تعزيز العلاقات بين البلدين

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، وزير السياحة الغابوني باسكال سيفون مع وفد غابوني، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.واعرب الوزير الغابوني عن سروره لوجوده في لبنان، وسلم الرئيس عون رسالة تهنئة بانتخابه من الرئيس الغابوني بريس نغيما Brice Nguema تضمنت الحرص على العلاقات القائمة بين البلدين، والحرص على تعزيزها في كافة المجالات، إضافة الى الإشادة بالدور الذي تقوم به الجالية اللبنانية في الغابون.ووجه الرئيس نغيما دعوة رسمية الى الرئيس عون لزيارة البلاد.وحرص الوزير سيفون على التركيز على المساهمات الكبيرة التي يقوم بها اللبنانيون في الغابون، لتعزيز الاقتصاد والاعمال في الغابون، ما جعلهم جزءا اساسيا من المجتمع هناك. كما ابدى رغبة بلاده في تبادل الخبرات بين البلدين، والاستعداد للاستثمار في لبنان، مشيرا الى الثروات الطبيعية الغنية التي يتمتع بها الغابون.ورحب الرئيس عون بالوزير الغابوني، وهو اول مسؤول من الغابون يلتقيه رئيس الجمهورية، مقدرا الاهتمام الذي "يلاقيه اللبنانيون في هذا البلد، والذي انعكس ارتياحا لديهم وادى الى ان يصبحوا ركيزة أساسية في المجتمع الغابوني"، مشددا على "ثقته بأنهم سيبادلون الوفاء للبلد الذي استقبلهم وفتح امامهم فرص العمل والنجاح".وحمل الرئيس عون الوزير الغابوني تحياته الى الرئيس نغيما، وحرصه على تفعيل العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، فور تشكيل الحكومة العتيدة. (الوكالة الوطنية)