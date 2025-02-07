سلام في بعبدا.. هل تمّ الإتّفاق على إسم الوزير الشيعيّ الخامس؟

يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون في هذه الأثناء رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام في قصر بعبدا.

ويبحث سلام مع عون التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما ترددت معلومات أنهُ تمّ التوافق على تسمية الوزير السابق ناصر السعيدي وزيراً شيعياً خامساً.

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وبحسب المعطيات المتوافرة لـ"لبنان24"، فإن اجتماع الليلة بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام هو للتشاور.

بدورها، ذكرت صحيفة "النهار"، اليوم الجمعة، أنَّ اتصالات ومشاورات أجريت أمس بين نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الموجودة الآن في لبنان والجانب الفرنسي، كما تحادثت الموفدة الأميركية مع الموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان حول موضوع الحكومة في لبنان.

وعُلم أن أورتاغوس موافقة على حكومة سلام، وفق ما ذكرت "النهار".