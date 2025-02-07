Advertisement

لبنان

سلام في بعبدا.. هل تمّ الإتّفاق على إسم الوزير الشيعيّ الخامس؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-02-2025 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1317184-638745466092900743.jpg
Doc-P-1317184-638745466092900743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون في هذه الأثناء رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام في قصر بعبدا.
 
 
ويبحث سلام مع عون التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما ترددت معلومات أنهُ تمّ التوافق على تسمية الوزير السابق ناصر السعيدي وزيراً شيعياً خامساً.
Advertisement
 
 
وبحسب المعطيات المتوافرة لـ"لبنان24"، فإن اجتماع الليلة بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام هو للتشاور.
 
 
بدورها، ذكرت صحيفة "النهار"، اليوم الجمعة، أنَّ اتصالات ومشاورات أجريت أمس بين نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الموجودة الآن في لبنان والجانب الفرنسي، كما تحادثت الموفدة الأميركية مع الموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان حول موضوع الحكومة في لبنان.
 
وعُلم أن أورتاغوس موافقة على حكومة سلام، وفق ما ذكرت "النهار".
 
إلى ذلك، أبدى الجانب الفرنسي تفاؤلاً إزاء إعلان سلام حكومته قريباً وتفكيك العقدة الباقية في وقت قريب. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2025-02-07
13:30 | 2025-02-07
13:20 | 2025-02-07
13:20 | 2025-02-07
13:11 | 2025-02-07
13:00 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24