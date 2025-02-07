بو عاصي: جبران أوقف متاجرة بمآسي المسيحيين

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، على منصة "أكس": "جبران، وقف متاجرة بمآسي المسيحيين، بشرفك، عفوا، لو سمحت. مين إنت حتى تخون وتوزع شهادات حسن سلوك؟ شو عملت لهالبلد؟ كل إنجازاتك تشريع سلاح حزب الله وتدمير الطاقة والاتصالات والخارجية. وبعدك عم تنبش قبور وتبث أحقاد بين المسيحيين! زغير، كتير زغير".

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