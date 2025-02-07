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لبنان

إلى المواطنين.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج!

Lebanon 24
07-02-2025 | 11:48
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ذكرت غرفة التحكم المروري، مساء اليوم الجمعة، أنَّ طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج.
 
كذلك، قالت الغرفة إنّ طريق ضهر البيدر سالكة حالياً أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط. 
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الثلوج

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