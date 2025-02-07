إلى المواطنين.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج!

ذكرت غرفة التحكم المروري، مساء اليوم الجمعة، أنَّ طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج.

كذلك، قالت الغرفة إنّ طريق ضهر البيدر سالكة حالياً أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط.