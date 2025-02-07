آخر معلومة عن الحكومة.. ناصر السعيدي "يرفض" الوزارة!

أفادت قناة "الجديد"، مساء اليوم الجمعة، أن الوزير السابق ناصر السعيدي لم يقبل طرح اسمه لتولي وزارة في حكومة الرئيس نواف سلام.

وأوضحت القناة أن السعيدي اعتذر عن عدم المُشاركة في الحكومة، موضحة أن نقاشاً بين سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون عون حصل حول أسماء بديلة وُصفت بـ"الشبابية" ومقبولة.

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بدورها، قالت قناة الـ"MTV" أنَّ السعيدي كان يحبذ حصوله على حقيبة غير "التنمية الإدارية"، مشيرة إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان الخط مع عون وسلام وكان حلقة الوصل مع "حزب الله" وطُرحت مجموعة أسماء غير ناصر السعيدي لكن لم يتم التوافق عليها.

وأوضحت القناة أنّ "الاتصالات والمشاورات مستمرّة طوال الليل في محاولة لإيجاد حلّ لعقدة الوزير الشيعي الخامس".