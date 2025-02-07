من دون الإدلاء بأي تصريح... نواف سلام غادر قصر بعبدا

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند الساعة السادسة مساء في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، وعرض معه نتائج آخر الاتصالات والمشاورات التي يجريها من أجل تأليف الحكومة.
وتم خلال اللقاء، التوافق على استمرار الاتصالات من اجل الإسراع في عملية التأليف.
وغادر الرئيس سلام القصر الجمهوري من دون الادلاء بأي تصريح.
وأفادت قناة "الجديد"، أن الوزير السابق ناصر السعيدي لم يقبل طرح اسمه لتولي وزارة في حكومة الرئيس نواف سلام.
وأوضحت القناة أن السعيدي اعتذر عن عدم المُشاركة في الحكومة، موضحة أن نقاشاً بين سلام وعون حصل حول أسماء بديلة وُصفت بـ"الشبابية" ومقبولة.
بدورها، قالت قناة الـ"MTV" أنَّ السعيدي كان يحبذ حصوله على حقيبة غير "التنمية الإدارية".