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لبنان

إتصال بين عون والشرع.. هذا ما تم الاتفاق عليه

Lebanon 24
07-02-2025 | 12:44
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اتصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالرئيس السوري أحمد الشرع للتهنئة بتوليه الرئاسة الإنتقالية في سوريا.
 
 
واتفق الطرفان على "التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية - السورية ومنع استهداف المدنيين".
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