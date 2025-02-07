انتشار "بيان" عن "ضم لبنان إلى سوريا".. ما حقيقته؟

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"فريق فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام وبعد الاتصال بالسفارة السورية أوضحت أنه "في ظل الفلتان الاعلامي الالكتروني الذي لا يمكن ضبطه يتم تناقل الاخبار الزائفة وغير الصحيحة، لذا فان اي خبر لم يرد عبر المصادر الرسمية أو عبر اخبار وزارة الاعلام السورية، أو التصاريح الرسمية للمسؤولين السوريين، هو عار من الصحة".