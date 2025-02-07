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لبنان

انتشار "بيان" عن "ضم لبنان إلى سوريا".. ما حقيقته؟

Lebanon 24
07-02-2025 | 13:11
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انتشر عبر بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تصريح لوزير الدفاع السوري مرهف ابو قصرة قال فيه إن "لبنان يعتبر أراض سورية قسمها الاستعمار الفرنسي ونطالب بضمها الى بقية المحافظات السورية".
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"فريق فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام وبعد الاتصال بالسفارة السورية أوضحت أنه "في ظل الفلتان الاعلامي الالكتروني الذي لا يمكن ضبطه يتم تناقل الاخبار الزائفة وغير الصحيحة، لذا فان اي خبر لم يرد عبر المصادر الرسمية أو عبر اخبار وزارة الاعلام السورية، أو التصاريح الرسمية للمسؤولين السوريين، هو عار من الصحة".
 
 
 
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