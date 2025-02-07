نصار خلال افتتاح مكتب الاستعلامات السياحية: يدا بيد علينا اعادة جبيل لؤلؤة الشرق الاوسط

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وفي هذا السياق، قال وزير السياحة: "الوزارة سيكون على رأسها شخص سيستكمل كل المشاريع المستدامة التي بدأت بها في السنوات الثلاث من وجودي على رأس الوزارة. ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حريص على المشاريع التي قمنا بها بدعم من القطاع الخاص وتم تطويرها، على أن تكون مستدامة للمستقبل".اضاف: "سنقدم للوزير الجديد تقريرا بالمشاريع التي تم تنفيذها وأهمها على الصعيد الوطني والعالمي والعربي، اللامركزية الادارية السياحية وعلاقات لبنان بالمنظمات العربية والعالمية للسياحة حيث شهدنا في السنوات الثلاث الماضية نشاطا دائما لوزارة السياحة".وأعلن "ترشيح لبنان يوم الاثنين المقبل في الدوحة، لمركز نائب رئيس المكتب الاقليمي للمنظمة العالمية للسياحة، ليكون لبنان في صدارة الدول العربية في القطاع السياحي".وأكد اهمية اللامركزية السياحية، وقال: "الوزارة افتتحت 38 مكتبا على كافة الاراضي اللبنانية رغم الظروف الصعبة، بالشراكة مع اتحاد البلديات والبلديات والجمعيات الخاصة وبصفر دولار، وهدفنا الوصول الى 44 مكتبا".اضاف: "أنشأنا في وزارة السياحة النافذة الموحدة لتصبح كل هذه المراكز مرتبطة بالمركز الاساس، وتصبح كل التراخيص والمعاملات الادارية والافادات لكل مواطن موجودة في جبيل مما يوفر عليه عناء التوجه الى الوزارة للحصول على معاملته، اضافة الى التسهيلات التي تقدم للسائح" .وتابع: "منذ تسلمنا الوزارة وحتى يومنا هذا، قمنا بـ 1644 نشاطا ولن نتوقف حتى آخر يوم من وجودنا في الوزارة لان هذا ما يفرضه علينا الواجب الوطني، وعندما يتسلم الوزير الجديد سنعلمكم بعدد النشاطات التي نكون قمنا بها. والوزير الجديد سيعرف جيدا انه اصبح لديه قاعدة ثابتة بأن الاعتمادات المالية ليست الكفيلة بأن يكون الانسان منتجا، وعلى العكس فعندما يكون هناك قلة مالية هذا يدفع المسؤول للعمل اكثر والخروج بأفكار جديدة يقنع من خلالها القطاع الخاص وينال ثقته ويعمل على تطويرها".وختم: "يدا بيد علينا اعادة مدينة جبيل لؤلؤة الشرق الاوسط ووضعها في المصاف العالمي سياحيا واقتصاديا" .