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لبنان

سلام يلتقي أورتاغوس غداً

Lebanon 24
07-02-2025 | 13:35
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يستقبل الرئيس المكلف نواف سلام نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، العاشرة والنصف من صباح غد السبت، في دارته في قريطم.
 
 
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