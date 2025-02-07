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لبنان

بيرم تعليقًا على تصريح أورتاغوس: "حزب الله" أذل عصابتك القاتلة في الخيام

Lebanon 24
07-02-2025 | 13:44
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كتب وزير العمل مصطفى بيرم، عبر حسابه على منصة "اكس"، تعليقا على تصريح نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس:

"أيتها الوقحة راعية قتل الأطفال والبشر والحجر. حزب الله له أكبر تمثيل ديمقراطي في تاريخ لبنان وهو منتصر أبدا و شرف لأحرار العالم، وقد أذل عصابتك القاتلة في الخيام وأحرق رفاقك في شمع وعيتا وفي عديسة سحق نخبتهم. ولبنان عصي عليك وعلى من فوقك ومن تحتك من غلمان أنذال خائبين".
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