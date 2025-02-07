بعد استشهاد قائد في "حزب الله" وعائلته في طيرحرفا.. بيان للجيش الإسرائيلي

#عاجل 🔸فقط للتوضيح: حسب المعلومات المتوفرة في جيش الدفاع فان الانفجار الذي وقع صباح اليوم في منطقة طير حرفا في جنوب لبنان ناجم عن انفجار عبوة ناسفة لحزب الله.



🔸نتيجة الانفجار قتل المدعو عباس حيدر وهو قائد ميداني في حزب الله حيث كانت العبوة الناسفة مخصصة لتنفيذ اعتداء إرهابي… pic.twitter.com/XK2aITnlZ2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 7, 2025 Advertisement

تابع: "نتيجة الانفجار قتل المدعو عباس حيدر وهو قائد ميداني في حزب الله حيث كانت العبوة الناسفة مخصصة لتنفيذ اعتداء لكنها انفجرت وقتلت حيدر مع أفراد عائلته".ختم: "أذكر اللبنانيين ان سلاح حزب الله هو سلاح ذو حديْن وهو يخاطر في المقام الأول بسكان لبنان وحتى ببيئة حزب الله نفسه. ابتعدوا عن أسلحة حزب الله!".وكانت مندوبة "لبنان 24"، أفادت باستشهاد 4 أشخاص في المنزل في طير حرفا.