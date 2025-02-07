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لبنان

بعد استشهاد قائد في "حزب الله" وعائلته في طيرحرفا.. بيان للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
07-02-2025 | 14:24
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، افيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة: "فقط للتوضيح: حسب المعلومات المتوفرة في الجيش الاسرائيلي فان الانفجار الذي وقع صباح اليوم في منطقة طير حرفا في جنوب لبنان ناجم عن انفجار عبوة ناسفة لحزب الله". 

تابع: "نتيجة الانفجار قتل المدعو عباس حيدر وهو قائد ميداني في حزب الله حيث كانت العبوة الناسفة مخصصة لتنفيذ اعتداء لكنها انفجرت وقتلت حيدر مع أفراد عائلته". 

ختم: "أذكر اللبنانيين ان سلاح حزب الله هو سلاح ذو حديْن وهو يخاطر في المقام الأول بسكان لبنان وحتى ببيئة حزب الله نفسه. ابتعدوا عن أسلحة حزب الله!". 

وكانت مندوبة "لبنان 24"، أفادت باستشهاد 4 أشخاص في المنزل في طير حرفا.

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