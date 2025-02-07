بعد استشهاد قائد في "حزب الله" وعائلته في طيرحرفا.. بيان للجيش الإسرائيلي

#عاجل 🔸فقط للتوضيح: حسب المعلومات المتوفرة في جيش الدفاع فان الانفجار الذي وقع صباح اليوم في منطقة طير حرفا في جنوب لبنان ناجم عن انفجار عبوة ناسفة لحزب الله.
🔸نتيجة الانفجار قتل المدعو عباس حيدر وهو قائد ميداني في حزب الله حيث كانت العبوة الناسفة مخصصة لتنفيذ اعتداء إرهابي… pic.twitter.com/XK2aITnlZ2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 7, 2025
#عاجل 🔸فقط للتوضيح: حسب المعلومات المتوفرة في جيش الدفاع فان الانفجار الذي وقع صباح اليوم في منطقة طير حرفا في جنوب لبنان ناجم عن انفجار عبوة ناسفة لحزب الله.
🔸نتيجة الانفجار قتل المدعو عباس حيدر وهو قائد ميداني في حزب الله حيث كانت العبوة الناسفة مخصصة لتنفيذ اعتداء إرهابي… pic.twitter.com/XK2aITnlZ2