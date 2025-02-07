بمناسبة عيد مار مارون.. تدابير سير في "وسط بيروت"

صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة مـا يلــي:
"الساعة 11.00 من تاريخ 9-2-2025 ولمناسبة عيد مار مارون، سيقام في كاتدرائية مار جاورجيوس- وسط بيروت قدّاس احتفالي، يحضره فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعدد من الشخصيات الرسمية والمدعوّين، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
أولاً: منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً من تاريخ 9-2-2025 وحتى انتهاء القداس في كامل محيط وسط بيروت، وتحويل السير باتجاه الخط البحري وباتجاه الرينغ.
ثانياً: منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 12,00 من منتصف ليل السبت 8-2-2025، ومنع مرورها اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً من يوم الأحد 9-2-2025 وحتى انتهاء القداس على الطرقات التالية:
- من القاعدة البحرية صعوداً حتى برج الغزال
- من برج الغزال حتى الإسكوا
- من الإسكوا باتجاه رياض الصلح حتى الصيفي
- منطقة اللعازارية مع المواقف
- منطقة الصيفي
- ساحة الشهداء مع المواقف.
- من تقاطع جريدة النهار باتجاه جامع الأمين/ بشارة الخوري (طلعة المالية).
- من نزلة صهيون- السوديكو باتجاه وسط بيروت حيث سيتم تحويل السير يميناً باتجاه برج الغزال.
- من تقاطع برج الغزال باتجاه الصيفي.
لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السير الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".