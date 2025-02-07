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لبنان

بمناسبة عيد مار مارون.. تدابير سير في "وسط بيروت"

Lebanon 24
07-02-2025 | 14:51
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة مـا يلــي: 

"الساعة 11.00 من تاريخ 9-2-2025 ولمناسبة عيد مار مارون، سيقام في كاتدرائية مار جاورجيوس- وسط بيروت قدّاس احتفالي، يحضره فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعدد من الشخصيات الرسمية والمدعوّين، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
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أولاً: منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً من تاريخ 9-2-2025 وحتى انتهاء القداس في كامل محيط وسط بيروت، وتحويل السير باتجاه الخط البحري وباتجاه الرينغ.

ثانياً: منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 12,00 من منتصف ليل السبت 8-2-2025، ومنع مرورها اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً من يوم الأحد 9-2-2025 وحتى انتهاء القداس على الطرقات التالية:

- من القاعدة البحرية صعوداً حتى برج الغزال

- من برج الغزال حتى الإسكوا

- من الإسكوا باتجاه رياض الصلح حتى الصيفي

- منطقة اللعازارية مع المواقف

- منطقة الصيفي

- ساحة الشهداء مع المواقف.

- من تقاطع جريدة النهار باتجاه جامع الأمين/ بشارة الخوري (طلعة المالية).

- من نزلة صهيون- السوديكو باتجاه وسط بيروت حيث سيتم تحويل السير يميناً باتجاه برج الغزال.

- من تقاطع برج الغزال باتجاه الصيفي.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السير الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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