إطلاق نار.. ماذا يجري في الضاحية؟

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الجمعة، إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة.

في غضون ذلك، تحدثت المعلومات عن قيام شبان بتنفيذ مسيرات احتجاجاً على تصريحات المبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس.