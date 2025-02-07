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لبنان

إطلاق نار.. ماذا يجري في الضاحية؟

Lebanon 24
07-02-2025 | 15:11
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شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الجمعة، إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة.
 
 
 
في غضون ذلك، تحدثت المعلومات عن قيام شبان بتنفيذ مسيرات احتجاجاً على تصريحات المبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس.
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لبنان

الضاحية الجنوبية لبيروت

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