هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!

شهد لبنان، اليوم الجمعة، انحساراً في هطول الأمطار إثر المنخفض الجوي الذي يسيطر على الطقس منذ يوم أمس الخميس.

وفي السياق، قال رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24"، اليوم، إن طقس لبنان سيستقر يوم غدٍ السبت وسيتحسن تدريجياً.

Advertisement

ووفق أبو خشفة، فإن لبنان سيتأثر مجدداً مساء الأحد بمنخفض جوي جديد أخف وطأة من العاصفة أسيل على أن يمتد حتى صباح الثلاثاء.