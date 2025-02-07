مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"



بعكس ما يتم الترويج له من سيناريوهات لم تنقطع الإتصالات لتذليل العقد المتبقية في ملف تشكيل الحكومة وهذا ما أكده رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الاوسط مورغان أورتيغيس عندما قال ان المشاورات في هذا الشأن تكاد تصل الى خواتيمها.

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وفي هذا الإطار يزور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام قصر بعبدا وسط معلومات تتحدث عن حل عقدة الوزير الشيعي الخامس والتوافق على إسم ناصر السعيدي.



أما ما صرحت به الموفدة الأميركية من بعبدا فهو بحسب بيان لرئاسة الجمهورية يعبر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنية به.



وحول الوضع جنوبا شدد رئيس الجمهورية أن الاستقرار الدائم في الجنوب رهن بإنجاز الانسحاب الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701 لافتا الى ان اطلاق الاسرى اللبنانيين جزء من الاتفاق.



وبالحديث عن وقف اطلاق النار فإن العدو الإسرائيلي وبالتزامن مع وصول اورتيغيس خرق الإتفاق مجددا وشن غارات بقاعا وجنوبا بالأمس واليوم.



في الشأن الفلسطيني تواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثامن عشر على التوالي مخلفا أكثر من عشرين شهيدا وسط استمرار سياسة تفجير منازل الفلسطينيين وتدمير الممتلكات والبنية التحتية.



وفيما تستمر مفاعيل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين برز إلى الواجهة تصريح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الساخر من إقامة دولة فلسطينية مقترحا إقامتها في السعودية وهو ما أثار ردود فعل واسعة.



بعد فكرة التطوير العقاري لغزة وفي آخر قرارات ترامب المبتكرة وقع الرئيس الاميركي أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها في تشرين الثاني 2024 أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت فيما نددت المحكمة بالقرار ودعت الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.





مقدمة الـ "أم تي في"



حزب الله خسر الحرب مع اسرائيل، وهو لن يكون في الحكومة، وعهد ترهيبه في لبنان والعالم انتهى... قنبلة ديبلوماسية من النوع الثقيل جدا فجرتها نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط في قصر بعبدا اليوم.



مورغان اورتاغيس، التي اختارت لبنان ليكون وجهتها الاولى بعد تعيينها في منصبها، اعلنت ايضا ان الولايات المتحدة الاميركية ممتنة لحليفتها اسرائيل لانها هزمت حزب الله. في المضمون انه كلام غير مسبوق في عالم الديبلوماسية لأنه... خال من الديبلوماسية رغم ان من قالته امرأة!



والكلام يؤكد ان اميركا في عهد ترامب ليست كأميركا في عهد جو بايدن، وربما ليست كأميركا في اي عهد آخر. اما في الشكل فخطورة الكلام انه قيل من منبر القصر الجمهوري. ومع ان كلام اورتاغيس استدعى اصدار بيان رسمي من بعبدا واثار بعض ردود الفعل، لكن ما قيل اليوم هو نفس الكلام الذي يتردد في بعض المحافل السياسية منذ فترة، ويشكل جزءا من خريطة طريق موضوعة للبنان من المجتمعين العربي والدولي.



فما تداعيات ما قيل على الواقع اللبناني، وخصوصا ان لبنان يعيش بدايات ازمة حكومية سببها الاساسي : ثنائي امل - حزب الله؟ وكيف سيتصرف الثنائي انطلاقا مما حصل مع رئيس مجلس النواب في بعبدا امس ومع تصريح المسؤولة الاميركية اليوم؟



لعل المشكلة الاساسية ان الثنائي المذكور لا يريد ان يصدق ان ما قبل حرب الاسناد ليس كما بعده. ولا يريد ان يصدق ان زمن هيمنته على القرار اللبناني انتهى. كما لا يريد ان يصدق ان تشكيل الحكومات لم يعد في يده وحده وانه اضحى على قدم المساواة مع سائر المكونات السياسية في البلد. والوضع السياسي المأزوم يترافق مع حدثين امنيين مترابطين.



فالغارات الاسرائيلية تكثفت في الجنوب، كما ان التوتر عاد على الضفة الحدودية الاخرى، اي في البقاع مع هيئة تحرير الشام. الا تشكل التطورات السياسية والامنية والديبلوماسية رسالة واضحة الى حزب الله ليعيد النظر في مواقفه وليعيد تقديم المصلحة اللبنانية على المصالح الايرانية والاحلام المتكسرة لمحور الممانعة؟ بعكس ما يتم الترويج له من سيناريوهات لم تنقطع الإتصالات لتذليل العقد المتبقية في ملف تشكيل الحكومة وهذا ما أكده رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الاوسط مورغان أورتيغيس عندما قال ان المشاورات في هذا الشأن تكاد تصل الى خواتيمها.وفي هذا الإطار يزور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام قصر بعبدا وسط معلومات تتحدث عن حل عقدة الوزير الشيعي الخامس والتوافق على إسم ناصر السعيدي.أما ما صرحت به الموفدة الأميركية من بعبدا فهو بحسب بيان لرئاسة الجمهورية يعبر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنية به.وحول الوضع جنوبا شدد رئيس الجمهورية أن الاستقرار الدائم في الجنوب رهن بإنجاز الانسحاب الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701 لافتا الى ان اطلاق الاسرى اللبنانيين جزء من الاتفاق.وبالحديث عن وقف اطلاق النار فإن العدو الإسرائيلي وبالتزامن مع وصول اورتيغيس خرق الإتفاق مجددا وشن غارات بقاعا وجنوبا بالأمس واليوم.في الشأن الفلسطيني تواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثامن عشر على التوالي مخلفا أكثر من عشرين شهيدا وسط استمرار سياسة تفجير منازل الفلسطينيين وتدمير الممتلكات والبنية التحتية.وفيما تستمر مفاعيل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين برز إلى الواجهة تصريح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الساخر من إقامة دولة فلسطينية مقترحا إقامتها في السعودية وهو ما أثار ردود فعل واسعة.بعد فكرة التطوير العقاري لغزة وفي آخر قرارات ترامب المبتكرة وقع الرئيس الاميركي أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها في تشرين الثاني 2024 أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت فيما نددت المحكمة بالقرار ودعت الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.حزب الله خسر الحرب مع اسرائيل، وهو لن يكون في الحكومة، وعهد ترهيبه في لبنان والعالم انتهى... قنبلة ديبلوماسية من النوع الثقيل جدا فجرتها نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط في قصر بعبدا اليوم.مورغان اورتاغيس، التي اختارت لبنان ليكون وجهتها الاولى بعد تعيينها في منصبها، اعلنت ايضا ان الولايات المتحدة الاميركية ممتنة لحليفتها اسرائيل لانها هزمت حزب الله. في المضمون انه كلام غير مسبوق في عالم الديبلوماسية لأنه... خال من الديبلوماسية رغم ان من قالته امرأة!والكلام يؤكد ان اميركا في عهد ترامب ليست كأميركا في عهد جو بايدن، وربما ليست كأميركا في اي عهد آخر. اما في الشكل فخطورة الكلام انه قيل من منبر القصر الجمهوري. ومع ان كلام اورتاغيس استدعى اصدار بيان رسمي من بعبدا واثار بعض ردود الفعل، لكن ما قيل اليوم هو نفس الكلام الذي يتردد في بعض المحافل السياسية منذ فترة، ويشكل جزءا من خريطة طريق موضوعة للبنان من المجتمعين العربي والدولي.فما تداعيات ما قيل على الواقع اللبناني، وخصوصا ان لبنان يعيش بدايات ازمة حكومية سببها الاساسي : ثنائي امل - حزب الله؟ وكيف سيتصرف الثنائي انطلاقا مما حصل مع رئيس مجلس النواب في بعبدا امس ومع تصريح المسؤولة الاميركية اليوم؟لعل المشكلة الاساسية ان الثنائي المذكور لا يريد ان يصدق ان ما قبل حرب الاسناد ليس كما بعده. ولا يريد ان يصدق ان زمن هيمنته على القرار اللبناني انتهى. كما لا يريد ان يصدق ان تشكيل الحكومات لم يعد في يده وحده وانه اضحى على قدم المساواة مع سائر المكونات السياسية في البلد. والوضع السياسي المأزوم يترافق مع حدثين امنيين مترابطين.فالغارات الاسرائيلية تكثفت في الجنوب، كما ان التوتر عاد على الضفة الحدودية الاخرى، اي في البقاع مع هيئة تحرير الشام. الا تشكل التطورات السياسية والامنية والديبلوماسية رسالة واضحة الى حزب الله ليعيد النظر في مواقفه وليعيد تقديم المصلحة اللبنانية على المصالح الايرانية والاحلام المتكسرة لمحور الممانعة؟

مقدمة الـ "أو تي في"



مورغان اورتاغوس.



لا عنوان اليوم يتقدم على هذا الإسم في لبنان.



فالموفدة الأميركية الجديدة، التي حلت عمليا محل آموس هوكستين، والتي تتولى اليوم منصل نائب المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والتي خصت لبنان بأول زيارة عمل منذ تسلمها موقعها الجديد، في مؤشر واضح إلى الأولوية التي توليها إدارتها للشأن اللبناني، تسببت بهزة سياسية على الساحة اللبنانية، بإعلانها من على أعلى منبر رسمي في لبنان، شكرها لإسرائيل لأنها هزمت حزب الله، وإصرار بلادها على أن يكون خارج الحكومة، حيث قالت حرفيا: “نحن ممتنون لحليفتنا إسرائيل على هزيمة حزب الله، ولكن الشكر إلى الشعب اللبناني، وإلى الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، وإلى جميع الملتزمين بإنهاء الفساد، وإجراء الإصلاحات، والتأكد من أن حزب الله ليس جزءا من هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال، ويبأن ظل منزوع السلاح ومهزوما عسكريا”.



تصريح دفع بالمكتب الإعلامي في قصر بعبدا، وعلى وقع بوادر تحريك للشارع، وتصريحات معترضة أبرزها لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إلى التوضيح بأن بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط من بعبدا يعبر عن وجهة نظرها، وأن الرئاسة اللبنانية غير معنية به.



وفي وقت وصل الرئيس نواف سلام مساء الى بعبدا، شدد النائب جبران باسيل نهارا، على رفض التيار لأن يكون في حكومة “اولاد الست واولاد الجارية” قائلا: اذا غيرنا بيقبل، نحنا ما منقبل، ولا متعلقين بالسلطة، وأسهل شي علينا نروح على المعارضة.





مقدمة الـ "أل بي سي"



Morgan Ortagus نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط،"أول دخولها" إلى لبنان، تصريح مزلزل أطلقته من منصة قصر بعبدا ، تقول فيه: "حزب الله لن يكون طرفا في الحكومة اللبنانية، وتمت هزيمته عسكريا، وانتهى عهد ترهيبه في لبنان والعالم".



رسالة شديدة اللهجة إلى حزب الله، ورسالة مبطنة إلى العاملين على خط تشكيل الحكومة.



ويمكن القول إن مسار التشكيل بعد كلام "أورتاغوس"، لن يكون كما قبله.



زلزال الديبلوماسية الأميركية لم يمر، كلاميا وعلى الأرض. كلاميا، عاجلها حزب الله بلسان النائب محمد رعد برد اعتبر فيه موقفها تدخلا سافرا بالسيادة اللبنانية وزاخرا بالحقد وانعدام المسؤولية.



"قصر بعبدا نأى بنفسه عن موقف الديبلوماسية الأميركية فأوضح أنة بعض ما صدر عنها عن وجهة نظرها، ورئاسة الجمهورية اللبنانية غير معنية به".



على الأرض، لم يمر حزب الله كلام أوتاغوس، حزب الله، بواسطة مجموعة من الشبان، نظم تجمعا أمام مدخل المطار، احتجاجا على كلام أورتاغوس.



على الحدود اللبنانية السورية هل فتحت جبهة جديدة بين حزب الله وهيئة تحرير الشام؟ سؤال بدأ يطرحه أكثر من مراقب بعد التطورات في تلك المنطقة لليوم الثاني على التوالي.

حكوميا ، يبدو ان عقدة الشيعي الخامس اقتربت من الحل ، بدليل ان الرئيس المكلف توجه إلى بعبدا هذا المساء، واجتمع مع الرئيس عون ، وظهر إسم ناصر السعيدي بصفته الوزير الشيعي الخامس، بعد الخلاف الذي وقع على إسم لميا مبيض. لكن لا شيء محسوما قبل إعلان ذلك رسميا.





مقدمة "الجديد"



بعد انتفاضة 6 شباط الثانية للرئيس نبيه بري عادت التشيكلة الحكومية الى المربع الخامس واختلطت الأسماء بالحقائب.



بالأمس اهتزت التشكيلة ولم تقع وبعد تعثر استؤنفت خطوط التواصل على محاور قريطم- عين التينة- بعبدا. وجرت محاولات لتفكيك لغم الوزير الشيعي الخامس عبر طرح البدائل بصيغة لا غالب ولا مغلوب فتراجعت اسهم مبيض ليتقدم اسم ناصر السعيدي غير أن وزير الاقتصاد والصناعة السابق لم يعط موافقته على دخول الحكومة.



وبمجرد فتح باب النقاش على اسماء بديلة توجه الرئيس المكلف نواف سلام إلى قصر بعبدا بالتزامن مع اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري بخلية الأزمة من معاونين ومستشارين زوار بري نقلوا عنه أنه لن يزور قصر بعبدا مجددا قبل أن يوافق على الإسم الشيعي المقترح ويجب أن يزورني ويصعد إلى بعبدا بمعيتي وأضاف بري: "إذا الثنائي قاطعينلو قلبو لرئيس الحكومة يتفضل يعمل حكومة بلاهن وما في اعتراض من جهتي.



وبخلوة الساعة بين سلام عون خرج الرئيس المكلف من الاجتماع تاركا الابواب مفتوحة على اقتراحات وصفت بالشبابية والمقبولة . وفي الساعات الأخيرة تداخل الملف الأمني بالملف الحكومي مع ما شهدته الحدود البقاعية الشمالية من اشتباكات بين العشائر وفصائل من هيئة تحرير الشام مضافا إليها تواصل الاعتداءات الإسرائيلية عند سلسلة جبال لبنان الشرقية و الحدود الجنوبية وآخرها غارة بمسيرة على منطقة تبنا في البيسارية قضاء الزهراني.



وتزامنت مع إغارة نفذتها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتيغوس وفيها وضعت خريطة طريق لليوم التالي اللبناني وبعد لقاء الساعة ونصف الساعة مع رئيس الجمهورية انتهى اللقاء ب "شكرا إسرائيل" من قلب القصر والموفدة الأميركية من أمس العصر دخلت البلاد من باب التهديد الواسع.



تجاوزت مورغان أورتيغوس سلفها آموس هوكشتاين بأشواط في الحسب والنسب الإسرائيلي وعند أول دخولها أطلقت مواقف من العيار الثقيل فقفزت على البروتوكول والأعراف وخلعت الكفوف الدبلوماسية وهنأت إسرائيل على القضاء على حزب الله واكدت على مسألة عدم مشاركة الحزب بالحكومة بأي شكل كما أكدت التزام الإدارة الأميركية بتاريخ 18 شباط لخروج القوات الاسرائيلية من لبنان.



تصريح أورتيغوس استدعى ردود فعل سياسية شاجبة اقترنت بتحرك شعبي احتجاجي عند الطريق المؤدي إلى مطار بيروت ودفع بمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان مقتضب قال فيه إن بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا يعبر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنية به.



أما خلال اللقاء فأكد رئيس الجمهورية أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة تكاد تصل إلى خواتيمها على ان تتوافر فيها ما يمكنها من ان تكون حكومة منسجمة وقادرة على تحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون من آمال وتطلعات وردت في خطاب القسم وبشأن الوضع في الجنوب.



شدد رئيس الجمهورية على أن الاستقرار الدائم في الجنوب يرتبط بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة وتنفيذ القرار 1701 بجميع بنوده بما في ذلك مقتضيات اتفاق وقف النار.



وعلى خط التأليف عينه قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إن رئيس الحكومة ليس بوسطجيا ولا ينبغي أن يتعثر التشكيل بسبب خلاف على اسم في حين حسم النائب جبران باسيل موقف التيار الوطني الحر بشأن عملية التشكيل لكنه رمى سهامه على القوات اللبنانية والثنائي الشيعي، ونسب الى القوات القبول بالهزيمة والاذلال وتحويل ذلك الى انتصار.



وقال باسيل: "رفضنا أن يمارس هذا الامر علينا، ولكن المشكلة أنه وبموافقة "القوات اللبنانية" تم تكريس مصيبة جديدة على المسيحيين .وفي المحصول الحكومي التأليف ما يزال متعثرا ابواب التفاوض مفتوحة.