اتصالات ليلية.. الإتفاق على "الوزير الشيعي الخامس" وهذه هويته

أفادت قناة الـ"MTV"، مساء اليوم الجمعة، أن الاتفاق تمّ على الوزير الشيعي الخامس وهو رائد شرف الدين.



Advertisement وكانت قد أفادت قناة "الجديد" أن الوزير السابق ناصر السعيدي لم يقبل طرح اسمه لتولي وزارة في حكومة الرئيس نواف سلام.