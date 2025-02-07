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لبنان

اتصالات ليلية.. الإتفاق على "الوزير الشيعي الخامس" وهذه هويته

Lebanon 24
07-02-2025 | 16:43
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أفادت قناة الـ"MTV"، مساء اليوم الجمعة، أن الاتفاق تمّ على الوزير الشيعي الخامس وهو رائد شرف الدين.
 
 
وكانت قد أفادت قناة "الجديد" أن الوزير السابق ناصر السعيدي لم يقبل طرح اسمه لتولي وزارة في حكومة الرئيس نواف سلام.
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وأوضحت القناة أن السعيدي اعتذر عن عدم المُشاركة في الحكومة، موضحة أن نقاشاً بين سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون عون حصل حول أسماء بديلة وُصفت بـ"الشبابية" ومقبولة.
 
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