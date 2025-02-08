حسابات الثلث المعطّل تقصي "التيار"

أشار مصدر نيابي معني بعملية تشكيل الحكومة الى أن هناك عدم فهم للمعايير من عدد كبير من القوى السياسية والكتل النيابية، حيث يعتبرون أن العدد النيابي هو الأساس، ولكن في الحقيقة فإن الرئيس المكلف يسعى، بعلم رئيس الجمهورية، الا يشكل من خلال التوزير أي ثلث معطل، ومن هنا أتى الحجم الضئيل لوزراء "التيار الوطني الحر" في الأساس ، وذلك من أجل عدم تشكّل أي تكتل عند أي إستحقاق . فتحالف " التيار، الطاشناق، المردة والثنائي الشيعي" يمكن أن يشكل ثلثا معطلا يعرقل عمل الحكومة، فمن هنا أتت الحسابات الدقيقة لكي لا يستطيع أي طرف، بتحالف او بتنسيق ما داخل الحكومة، من أن يشكّل ثلثا معطلا ويشل عمل الحكومة .

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