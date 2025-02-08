Advertisement

لبنان

الحريري "يسعى ويتمنّى"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-02-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1317382-638745992078179306.jpg
Doc-P-1317382-638745992078179306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر سياسي في "تيار المستقبل" يُعنى بالشق التنظيمي لذكرى الرابع عشر من شباط الى أن "المستقبل" يتمنى المشاركة الشعبية في الذكرى من كل الطوائف اللبنانية الراغبة، كونه كان في كل سنة في الأوقات الطبيعية يدعو الأحزاب الحليفة وخاصةً المسيحية منها، والشخصيات الصديقة والحليفة لتيار المستقبل وبالإضافة الى الحزب التقدمي الإشتراكي الى المشاركة.
Advertisement
وقال: هذه السنة فان المشهد ضبابي لناحية الحشد الحزبي "غير المستقبلي".أما الشخصيات المسيحية التي كانت متحالفة مع "تيار المستقبل" فسوف تحضر.
المصدر لفت الى أن الرئيس سعد الحريري يسعى ويتمنى أن يكون اللقاء وطنيا وجامعا وحاشدا ولا يقتصر فقط على الجمهور المستقبلي السني العريض .


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-02-08
02:15 | 2025-02-08
02:00 | 2025-02-08
01:45 | 2025-02-08
01:15 | 2025-02-08
01:00 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24