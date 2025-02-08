الحريري "يسعى ويتمنّى"

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لفت مصدر سياسي في "تيار المستقبل" يُعنى بالشق التنظيمي لذكرى الرابع عشر من شباط الى أن "المستقبل" يتمنى المشاركة الشعبية في الذكرى من كل الطوائف اللبنانية الراغبة، كونه كان في كل سنة في الأوقات الطبيعية يدعو الأحزاب الحليفة وخاصةً المسيحية منها، والشخصيات الصديقة والحليفة لتيار المستقبل وبالإضافة الى الحزب التقدمي الإشتراكي الى المشاركة.وقال: هذه السنة فان المشهد ضبابي لناحية الحشد الحزبي "غير المستقبلي".أما الشخصيات المسيحية التي كانت متحالفة مع "تيار المستقبل" فسوف تحضر.المصدر لفت الى أن الرئيس سعد الحريري يسعى ويتمنى أن يكون اللقاء وطنيا وجامعا وحاشدا ولا يقتصر فقط على الجمهور المستقبلي السني العريض .