المستشار في زيارة خاصة

سرّب مستشار ان مرجعاً كلفه بمهمة في دولة كبرى، إلا انه سرعان ما تبين انه مسافر في زيارة خاصة للمشاركة في لقاء سنوي له طابع حواري يشترك فيه عادة ناشطون اجتماعيون .

Advertisement