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لبنان

المستشار في زيارة خاصة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-02-2025 | 01:45
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سرّب مستشار ان مرجعاً كلفه بمهمة في دولة كبرى، إلا انه سرعان ما تبين انه مسافر في زيارة خاصة للمشاركة في لقاء سنوي له طابع حواري يشترك فيه عادة ناشطون اجتماعيون .
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المصدر: لبنان 24
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