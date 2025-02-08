13
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المستشار في زيارة خاصة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-02-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سرّب مستشار ان مرجعاً كلفه بمهمة في دولة كبرى، إلا انه سرعان ما تبين انه مسافر في زيارة خاصة للمشاركة في لقاء سنوي له طابع حواري يشترك فيه عادة ناشطون اجتماعيون .
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مايك إيفانز مستشار الرئيس الأميركي لوسائل إعلام إسرائيلية: ترامب سيعاقب كل دولة تدعم حماس
Lebanon 24
مايك إيفانز مستشار الرئيس الأميركي لوسائل إعلام إسرائيلية: ترامب سيعاقب كل دولة تدعم حماس
08/02/2025 09:44:59
08/02/2025 09:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري خلال استقباله مستشار الأمن القومي البريطاني يشدد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري خلال استقباله مستشار الأمن القومي البريطاني يشدد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
08/02/2025 09:44:59
08/02/2025 09:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة عربية... قطاع الطيران يسجل أداءً قياسياً
Lebanon 24
في دولة عربية... قطاع الطيران يسجل أداءً قياسياً
08/02/2025 09:44:59
08/02/2025 09:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 104 أعوام.. اكتشاف سلحفاة بحرية نادرة في دولة عربية
Lebanon 24
عمرها 104 أعوام.. اكتشاف سلحفاة بحرية نادرة في دولة عربية
08/02/2025 09:44:59
08/02/2025 09:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مستشار
دولة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
Lebanon 24
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
09:32 | 2025-02-07
07/02/2025 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
06:16 | 2025-02-07
07/02/2025 06:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
15:21 | 2025-02-07
07/02/2025 03:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد
03:14 | 2025-02-07
07/02/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
13:00 | 2025-02-07
07/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-02-08
"عيد الحب" يغزو شوارع العالم.. كيف هي حال الأسواق في لبنان؟
02:15 | 2025-02-08
مخالفات في عقد ترحيل مواد خطرة من منشآت النفط
02:00 | 2025-02-08
وكأنه ممنوع على اللبنانيين أن يحلموا
01:30 | 2025-02-08
الحريري "يسعى ويتمنّى"
01:15 | 2025-02-08
حسابات الثلث المعطّل تقصي "التيار"
01:00 | 2025-02-08
الحكومة "تنتظر" الوزير الشيعي الخامس.. اورتاغوس تلتقي بري وميقاتي اليوم
فيديو
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
08/02/2025 09:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
08/02/2025 09:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
08/02/2025 09:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24