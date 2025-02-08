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لبنان

ميقاتي يستقبل أورتاغوس بدارته في بيروت

Lebanon 24
08-02-2025 | 02:43
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم السبت بدارته في بيروت، المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس.
 
 
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