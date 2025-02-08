كلاس: ثابرنا على الواجب وتحمَّلنا النقد والإنتقاد والشتمَ والتجريح والتصويب

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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة : "حكومة { معاً للإنقاذ } و فنُّ إسْدالِ السِتارةِ ..!نصٌ وجداني ، لا هو بيانٌ وزاري و لا طلبُ ثقةٍ و لا جردةُ حساب . بل انه وقفةُ وفاء لمَنْ وثق بي مواطناً و سمّاني وزيراً و ولّاني مسؤولية .مِن رَفْعِ الستارة الى إسدالها ، مشهدياتُ وَجْدٍ ، و ذَرٰفياتُ دمعٍ ، و صفنيَّاتُ وفاءٍ ، و وقفاتُ مَجْدٍ خدمةً للبنان ..!بعد ثلاث سنواتٍ و خمسة اشهرٍ من خدمة الوطن ، في ظروفٍ قاسية اقتصادياً و ظالمة أمنياً و عابقة بتحدياتٍ سياسية محلية و إقليمية و دولية قاسية ، تطفئ حكومة ( معاً للإنقاذ ) شمعدان نذورٍ أَوقَفَته في سبيل لبنان ، وتفتح كُتَبَ صلوات لأن يحفظ الله هذا الوطن و يحصنّه ضدّ أي شر و خطر ، و يمنع عنه كل عين حمراء .في العاشر من ايلول 2021 سميّنا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أربعة و عشرين وزيرا من عيار اربعة و عشرين قيراطاً ذهباً خالصاً من العلم و الوطنية و التخصص ، شعارنا ( معاً للإنقاذ ) . و عملنا بإندفاعية و من كل قلبنا و عقلنا لنرضي ضميرنا و نخدم الوطن و نخاف الله في كل ما فكرّنا و عملنا و أنجزنا و ما حاولنا فعله و ما لم نقدر على تحقيقه .ثابرنا على الواجب و تحمَّلنا النقد و الإنتقاد و الشتمَ و التجريح و التصويب ، و صبرنا و تناسينا التهجُّماتِ الاستفزازية ، و تجنَّبنا الإنزلاقات الى مهاوي الخلافاتِ الموظَّفة و الإستثماراتِ النزاعية للأزمات ، و أصرَّينا ان نبقى عسكر حكومة ( معاً للإنقاذ ) كاملي المواصفات و خارج الشروط و الرهانات و الإرتهانات ، لأننا اردنا و قررنا و بادرنا و إرتضينا العمل باللحم الحيّ و البذل و النذف و الذرفَ حتى آخر نقطة زيت في سراجنا ، ليبقى للبنانيين أمل بالنجاة من صراع العيش القاسي ، و أن نُقنعهم انهم مواطنون و ليسوا ضحايا ، و لا هم أسماء على لوائح الشطب و لا اعداد في صناديق الانتخاب ، و لن يكونوا ابدا ارقاماً في عَدّاد الوطن .قبلنا بفخر ملئنا الأمل ، و قررنا بعزم سيفنا القلم ، ان نكون و نبقى ( معاً للإنقاذ ) في شراكة متراصة متساوية بتحمّل المسؤوليات من دون النظر الى تفاوتٍ في نوعية ودور و سياديَّة أيِّ وزارة ، لأننا إعتبرنا اننا واحد في خدمة الكلّ و ان نوعية حكومتنا هي من تنوّع لبنان .معاً للإنقاذ كُنَّا ، و معاً للإنقاذ قررنا ان نستمر ، و معاً للإنقاذ سنبقى في أي موقعٍ و مرفعٍ كنا ، نتضامن و نتكافل و نتعاضد و نناضل من اجل أن يبقى لبنان كما نريدُ ، خالصاً نَقِيًّاً حرّاً متحرراً مُحرّراً .لكن شعار ( معاً للإنقاذ ) تعرّض للتهاوي و التداعي ، بعد ان شعرتُ شخصياً انه مطلوب مناً ان نكون معاً للإنقاذ في ازمنة موسمية فقط ، و انه في كثير من الامور المفصلية يتحول هذا الشعار من قبل البعض و غَبَّ الطلب الى ( إعلانٍ ) تسويقي ِّ لا اكثر ، او انه يستحيل عنواناً باهِتاً لمرحلة ظرفية ، يستهدفها كثيرون و يستغلها كثرٌ و يستثمرها قراصنة في السياسة و يتاجر بها مقاولون في الوطنية ، و يتحيَّنها صيادو فرص في سوق المزادات ، العلنية مرة و السرية مرات ، و التي غالباً ما كان المزايدون يتوزعون فيها الأدوار لضمان المردود و ربح المزاد بالتشارك والتساوي .كنت أعي ان حراجةَ بعض المواقف كان يتم تسويقها او اتخاذها بالمُفرَّق ، لا بالتوافق و لا بالإجماع و لا حتى عن طريق العلم و الخبر على الاقل . كنت أدرك و اسكت مضضاً ان تلك من سيناريوهات كاتب النص و من أسرار مهنة الإخراج المسرحي المحكم الإنتاج و الحريص على فنية الجذب و لحظية الفجائية ، حفظاً لمَوْقَعِيَّةِ المركزيات السياسية و دورها الوطني و رصيدها الشعبي و إستثماراتها المستقبلية في الناس .كان الصمتُ و الصبرُ و الصفنُ و العضُ على الشفة السفلى ، مَقفَلَةَ كلِّ ندمةٍ على أيِّ هفوةٍ ، و كل غمضةَ عينٍ على أيِّ فَشْلَة .كانت أمالنا اكبر من قدراتنا ، و نتاجاتنا أقلَّ مما كان يطلبه المواطنون من حكومة محكومة بأزمات متراكمة و وارثة لنزاعات متعاظمة .كان ذلك قدَرنا الوطني ، و ما تجاوزنا قطوعاته بغير صلوات ليالي القدر و أدعية الأخيار الأوفياء و الطيبين الأتقياء.ثلاث سنوات و ستة اشهر من عمر لبنان السياسي الحديث ، لعلها من أطول الولايات الحكومية ، التي عانى فيها الوطن شغوراً رئاسياً على مدى سنتين و ثلاثة أشهر ، تحول فيها مجلس الوزراء الى كيانٍ سياسي يتحمل مسؤوليات الحكومة و بعض صلاحيات رئيس الجمهورية حرصاً على إستمرارية الدولة ، متلقفين الحمم البركانية و جمر الانتقادات ، من دون تهرُّبٍ أو تقاعسٍ او إنصياعاتٍ او الإختباء من واجب . هي مرحلة زمنية تنسدل فيها الستارة على فصول من مشاهد عذابات لبنان و نضالاته رُغمَ ما شهدته البلاد من إنزالاتٍ و شبه وصايات مغلفة بحلاوات الغيرة على لبنان أو ريباتِ الغيرة منه . هي الستارة تنسدل ، أو نحن أردنا إسدالها ، أو اننا نتعامل مع واقعية سدلها بسلاسة و مقبولية ، لأن المسرح تبدل و المسرحية تتطلب نصاً مغايراً و تشخيصيين جدداً ، تتماشى مهاراتهم مع متطلبات كل دور جديد و توافق قدراتهم مع إنتظارات مأمول نجاحها إنقاذاً للبنان .من موقعي كمواطنٍ ، كان لي شرفُ ان أُذَكّى و أُسَمّى و أُعَيَّنَ وزيراً { للشباب و الرياضة } ، في فترة دقيقة الحراجة وطنياً . و يومَ أقسَمْتُ على الدستور في نَزعةٍ طقسية خاصة ، أردفتُ و زدتُ و تعهدت ، ان انظر الى الوزارة من حيثُ أنها خدمة لا من حيثُ هي سلطة . و انني في اللحظة التي أدخل فيها الى مكتبي لتسلُّمِ مسؤوليتي ممن سلَّمها لي أمانة ، سأعيشُ لحظةَ التَرْكِ آمناً مطمئناً ، و أن أكسُرَ قلمي قَبلَ أنْ أُضطُرَِّ لكسرِ خاطرِ أيِّ أحد .أعلنتُ و أقسمتُ و تعهدتُ في آخرُ بَندٍ من جدول إلتزاماتي ، أن لا يشكوني أحدٌ للّه ، من دون أن أرمي سلاحَ أَنْ أشكو للرَّب كُلَّ مَنْ حاولَ أوْ فَكَّرَ أوْ ظَنَّ بي عاطِلاً أو حاول استعدائي كرمى لعينٍ عوراء و مراعاةً لأذنٍ صمّاء .و ما بين الماقبل و المابعد ، و بين تشرُّفي أن أخدم في أواخر ( عهد عون الاول ) المثقل بالأزمات و بداية( عهد عون الثاني ) الحامل التطلعات ،و مابينهما ( عهد ميقاتي ) المتحمِّل المسؤوليات ، فبَيَانٌ من عُمْقِ الوَجْدِ أقانيمه :١- أنني لم أسعَ الى منصِب و لَمْ و لَنْ أتهرَّبَ من واجب ، و لن أختبئ من تحمل مسؤولية أي عمل اقدمت عليه .٢-أنني اعرفُ كَيْفَ أدخلُ المقاماتِ من أعلى ابوابها ، و كَيْفَ أخرجُ منها شريفاً عفيفاً نظيفاً رفيعَ الرأس صوَانيّ الضمير ، و ان أَحترِفَ بعقلانية واقعية ، كيف اكونَ ( سابِقاً ) ، و أجهدُ لأن اكون غير مسبوق ، و أعتزُّ ان يعتز بي النسيب و القريب و الغريب .٣- أن أبقى ممارساً محترفاً بقناعةٍ رِضائيّة فنًَّ ( إسدال الستارة ) على مشهديات و فصول مسرحية مسار حياتي ، قَبلَ أَنْ يتمنَى الآخرون إسدالها ، ايماناً مني ان القناعة هي اصلبُ مناعة .إِذَّاكَ أكون أكثرَ حريَّةً و تحرُّراً و أبقى أنا ، إبنَ أخلاقي و حارسَ القيم التي نُشئتُ عليها في بيتي و مدرستي و جامعتي و مجتمعي و معارفي .بارك يا لبنان و مؤسساته الدستورية و شعبه و أرضه و جوّه و ماءه ، و إحفظه ذخراً للتاريخ و الانسانية و هيكلاً لقدسك و مجدياتِ نعمك و عطاياك .و إنْ من قفْلَةِ رجاءٍ أرفَعها إلى السماء ، فأن يبارك الله العهد الجديد و ينضحه بزوفى بركاته و يُمَنِّعَه بالقدرة على تجاوز الصعاب و يساعده لتحقيق كل نجاح ، بمساعدة حكومة جديدة معقودة عليها كل الامال ، و مطروقة لها كل الصدور ، المسموعةُ و الرجاءاتِ المشفوعةُُ الدعاءات :أَنْ إحْمِ يا ربُّ لبنانَ و أبقِه في عينيكَ أمانة ..!رجَوناكَ يا رب ".