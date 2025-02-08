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لبنان

حميه: فتح الطرق الجبلية ورش الملح لاذابة الجليد

Lebanon 24
08-02-2025 | 02:45
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قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، انه "منذ الفجر تقوم مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل والفرق التابعة لها بفتح الطرق الجبلية، وبرش الملح لإذابة الجليد، حرصًا على السلامة العامة والمرورية عليها".
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