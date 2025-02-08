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لبنان

اعلان من اوجيرو.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-02-2025 | 02:59
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أعلنت هيئة "أوجيرو" في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن فرقها الفنية تعمل على تنفيذ أعمال استبدال وتحديث لعدد من معدات الاتصالات على الشبكة المحلية، في إطار خطط تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.
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وأضافت: "هذه العمليات قد تتسبب في اضطرابات موقتة في خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق، لكنها أكّدت أن الفرق المختصة تعمل على إعادة تشغيل الخدمات تدريجياً فور انتهاء الأعمال المذكورة".
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